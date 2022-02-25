Семен Слепаков обратился к Путину: «Не дайте нам упасть в эту пропасть»

Он призывал задуматься, что о войне сказали бы Жванецкий, Высоцкий, Никулин, Вицин, Миронов, Папанов, Рязанов, Меньшов, Гайдай и другие советские деятели культуры.



По его мнению, то что происходило на Донбассе не оправдывает происходящее сейчас. Слепаков просит из уважения к памяти к прошлому призывает найти какой-то другой выход из ситуации.