Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» отменен

Это следует из релиза, который приводит ТАСС. При этом в «Росгонках» не исключают проведения Гран-при России «Формулы-1» в запланированные сроки. Гендиректор «Росгонок» сообщил, что приобретенные билеты не аннулируются, и, по его словам, «остается вероятность, что этап состоится и пройдет в запланированные ранее сроки».