Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» отменен

Это следует из релиза, который приводит ТАСС. При этом в «Росгонках» не исключают проведения Гран-при России «Формулы-1» в запланированные сроки. Гендиректор «Росгонок» сообщил, что приобретенные билеты не аннулируются, и, по его словам, «остается вероятность, что этап состоится и пройдет в запланированные ранее сроки».
2022-02-25T16:13:00+03:00
2022-02-25T16:14:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:13, 25 февраля 2022
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