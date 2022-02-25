В Москве с 28 февраля отменяют ряд ограничений, введенный из-за заболеваемости COVID-19

Мэр Москве Сергей Собянин заявил, что с 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт москвичей, старше 60 лет. Требование перевести на уделённую работу 30% сотрудников становится рекомендацией для работодателей. Послабление ограничений связано с тем, что по сравнению с пиком заболеваемости в конце января, число новых заражений коронавирусом в Москве уменьшалось в 3 раза. Количество госпитализаций в столице сократилось вдвое, в том числе детей — на 80%.
2022-02-25T14:46:47+03:00
2022-02-25T14:46:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:46, 25 февраля 2022
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