В Москве с 28 февраля отменяют ряд ограничений, введенный из-за заболеваемости COVID-19

Мэр Москве Сергей Собянин заявил, что с 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт москвичей, старше 60 лет. Требование перевести на уделённую работу 30% сотрудников становится рекомендацией для работодателей. Послабление ограничений связано с тем, что по сравнению с пиком заболеваемости в конце января, число новых заражений коронавирусом в Москве уменьшалось в 3 раза. Количество госпитализаций в столице сократилось вдвое, в том числе детей — на 80%.