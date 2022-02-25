В Литве российского дипломата избили участники акции протеста у здания посольства

В Вильнюсе участники акции в поддержку Украины избили российского дипломата возле здания посольства РФ в Литве. Об этом сообщает ТАСС в российской дипмиссии. «Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведется следствие», — отметили в посольстве. При этом, полиция сообщает, что подозреваемый задержан.