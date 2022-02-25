ООН: на Украине погибли как минимум 25 мирных жителей в результате обстрелов и ударов с воздуха

В Альянсе сообщают, что на Украине погибли как минимум 25 мирных жителей, еще 102 получили ранения в результате обстрелов и ударов с воздуха. При этом, представитель управления верховного комиссара ООН Равина Шамдасани подчеркнула, что информацию о жертвах «трудно проверить» и число жертв «может быть гораздо больше». Подсчитать жертвы военной операции ООН удалось благодаря сотрудникам

управления, которые ведут мониторинг ситуации, сказала Шамдасани.