Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, а власть — представительна

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим, а власть — представительна. Он сказал, что оккупировать Украину российские ВС не собираются. Россия обеспечит демилитаризацию Украины. Согласно последним данным, торговая блокада Донбасса осталась позади, заключил Лавров.

В ответ на заявление президента Украины, что Киев хочет мира и готов к переговорам, если они еще возможны, Лавров ответил— «Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую».