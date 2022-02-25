Финская хоккейная команда «Йокерит» снялась с розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2021/22. Информация появилась на сайте Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что из клуба уходят спонсоры. Снятия с соревнований требовали фанаты команды: «Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена». «Йокерит» должен был сыграть со «Спартаком».
2022-02-25T12:45:24+03:00
2022-02-25T12:45:29+03:00
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12:45, 25 февраля 2022
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