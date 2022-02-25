Финская хоккейная команда «Йокерит» снялась с розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2021/22. Информация появилась на сайте Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что из клуба уходят спонсоры. Снятия с соревнований требовали фанаты команды: «Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена». «Йокерит» должен был сыграть со «Спартаком».