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12:45, 25 февраля 2022

Финская хоккейная команда «Йокерит» снялась с розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2021/22

Финская хоккейная команда «Йокерит» снялась с розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2021/22. Информация появилась на сайте Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что из клуба уходят спонсоры. Снятия с соревнований требовали фанаты команды: «Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена». «Йокерит» должен был сыграть со «Спартаком».


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