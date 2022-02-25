Финляндия выделила Украине 50 млн долларов на оборону

Об это Владимир Зеленский написал у себя в Twitter. «Обсуждается с [президентом Финляндии] противодействие агрессору. Проинформировал о нашей защите, коварном обстреле Киева. <...> Нам нужно усилить санкции и оборонную поддержку», — написал Зеленский.
2022-02-25T12:22:44+03:00
2022-02-25T12:22:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:22, 25 февраля 2022
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