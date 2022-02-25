Киевская горадминистрация призвала местных жителей не публиковать в свободном доступе видео

Киевская городская администрация призвала местных жителей не публиковать в свободном доступе видео и прекратить онлайн-трансляции. Сообщение появилось на официальном сайте горадминистрации столицы Украины. «Не помогайте врагу получать информацию о наших военных. Вместе победим», – отметил заместитель председателя горадминистрации Пётр Оленич в Telegram. Сейчас город работает в условиях военного положения.
2022-02-25T12:21:38+03:00
2022-02-25T12:21:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:21, 25 февраля 2022
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