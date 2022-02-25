Началось очередное судебное заседание над Алексеем Навальным

UPD: (13:05) Судебное заседание по делу Алексея Навального продолжается

Прокурор просит суд позволить ей перейти к письменным доказательствам. Навальный напомнил суду, что в списке обвинения было «человек двадцать свидетелей».

Тогда гособвинитель просит защиту предоставить свой список свидетелей. Адвокат Навального сказала, что готова назвать только тех, кто уже вызван на понедельник. Защитница уточняет у суда, надо ли это сделать. После минутной тишины, этот вопрос снялся как-то сам собой.

Навальный говорит, что делал расследование о прокуроре Москвы, который требовал признать структуры экстремистскими: «И именно поэтому, потому что он жулик, он и хотел уничтожить ФБК*»

Прокурор сказала, что «нельзя называть прокурора Москвы жуликом и вором без решения суда!»

Начинается спор между прокурором, адвокатами и Навальным.

Оно началось с часовым опозданием.

Уже допрошен один свидетель — пристав, который сказал, что ничего не помнит по делу о клевете на ветерана.

Начался допрос второго свидетеля.

Второй свидетель — тоже пристав. Он тоже ничего не может вспомнить.

В суде он сказал: «Вообще помню, что что-то там про ветерана сказал. Судье хамил, вроде как». Судья его отпустила. * — организация признана экстремистской и запрещена в РФ, также признана иноагентом