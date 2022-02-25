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11:47, 25 февраля 2022

Минобороны РФ: 82 военнослужащих добровольно сдались накануне в районе острова Змеиный в Черном море

Минобороны РФ сообщили, что 82 военнослужащих добровольно сдались накануне в районе острова Змеиный в Черном море. «В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях, в ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», — сказал представитель военного ведомства. Еще 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе Николаевска.

24 февраля вечером государственная пограничная служба Украины официально подтвердила, что военно-морской флот РФ захватил остров Змеиный в Одесской области. Инфраструктура острова, как сообщает украинское издание «Униан», уничтожена. С пограничниками и бойцами ВСУ утрачена связь. Тогда президент Украины Зеленский сообщал, что «все ребята-пограничники [находившиеся на острове] геройски погибли, но не уступили, и всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно».

Источник видео: Минобороны РФ


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