Оперштаб: В России за последние сутки выявлено 123 460 заболевших COVID-19

787 человек умерло. Госпитализированы 14 937 заболевших. Выздоровели 167 310.

Между тем, В Москве за последние сутки выявлено 3 333 заболевших COVID-19, — Оперштаб

84 человек умерло. Госпитализированы 543 заболевших. Выздоровели 7 459.