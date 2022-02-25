Минобороны РФ назвал превышение радиоактивности в районе Чернобыльской АЭС ложью

Минобороны РФ опровергает информацию о повышенном радиоактивном фоне в районе Чернобыльской АЭС. По официальному заявлению российского ведомства, станция в норме, персонал продолжает обслуживать объекты в штатном режиме. 24 февраля ВДВ России взяли под полный контроль данную территорию. Минобороны РФ утверждает, что с охраной АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.

В 8:00 в Facebook госинспекция ядерного регулирования Украины опубликовала данные автоматизированной системы радиационного мониторинга зоны отчуждения, которые свидетельствуют о превышении контрольных уровней дозы гамма-излучения (красных точек на карте) на значительном количестве пунктов наблюдения. В этом сообщении украинская инспекция сообщает, что причины радиационного фона установить невозможно из-за «оккупации территории российскими военными».

Отметим, на сайте госинспекции ядерного регулирования Украины в отчете от 25 февраля 8:00 говорится, что «радиоактивная обстановка соответствует установленным нормам».

Как пишет украинское издание «Униан», 24 февраля Белый дом заявил, что сотрудников Чернобыльской АЭС удерживают в заложниках. Издание приводит цитату пресс-секретаря Белого дома Джена Псаки: «Мы возмущены заслуживающими доверия сообщениями о том, что российские солдаты в настоящее время держат в заложниках сотрудников Чернобыльских объектов. Этот незаконный и опасный захват заложников, который может свести на нет рутинные усилия государственных служб, необходимые для обслуживания и защиты объектов ядерных отходов, безусловно, вызывает невероятную тревогу и глубокую обеспокоенность. Мы осуждаем это и требуем их освобождения».

Видео с Чернобыльской АЭС 24 февраля.