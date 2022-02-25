СМИ: ВСУ ударили «Точкой-У» по военному аэродрому в Ростовской области
Военный силы Украины ударили «Точкой-У» по военному аэродрому в Миллерово Ростовской области, сообщил военный корреспондент Семён Пегов у себя в Телеграм-канале «WarGonzo». «Точка-У» — орудие для запуска одноступенчатой ракеты, управляемой на протяжении всего полета. Во время удара по Миллерово все самолёты ВКС находились в воздухе и выполняли боевые задачи. Официального подтверждения этой информации пока нет. Кадры публикуют жители в соцсетях.