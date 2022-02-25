Зеленский обратился к странам «Бухарестской девятки» с просьбой о предоставлении оборонной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам обратился к странам «Бухарестской девятки» с просьбой о предоставлении оборонной помощи Украине и принятии санкций против РФ. «Нуждаемся в антивоенной коалиции», – написал Зеленский у себя в Twitter. Ранее президент Украины в своём видеообращении заявил, что Украина осталась одна в защите государства. По его словам, принятие страны в НАТО не может гарантировать ни один из мировых лидеров.

В состав объединения входят: Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.