На Дальнем Востоке на фоне введения американских санкций и роста курса доллара, наблюдается ажиотаж на снятие наличных

Магазины электроники повышают цены.

Основная сложность, с которой пришлось столкнуться местным жителям – проблемы с закрытие вкладов из-за нехватки наличных в банках, пишет региональное интернет-издание ДВновости. В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента пишет, что местные жители не могут снять деньги с банкоматов «Сбербанка», поскольку и там закончились наличные. Зато клиенты, пришедшие в отделение, устроили своеобразный обмен: тех, кто пришел вносить деньги на свои сета пропускают вперед. В пресс-службе «Сбера» уверяют, что ситуация стабильна и дефицита финансов нет.

Помимо этого, на фоне растущего доллара на Дальнем востоке резко взлетели и цены на бытовую электронику. Так, один из крупнейших ритейлеров DNS уже увеличил стоимость продукции в среднем на 30%. При этом источник в торговой сети рассказал ДВновости, что люди, которые еще накануне не были готовы заплатить предложенную сумму за товар, сегодня приходят за ним и берут по уже завышенной цене.

Газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на один из онлайн-ритейлеров пишет, что в ближайшие дни аналогичная ситуация сложится и в других магазинах по всей стране.