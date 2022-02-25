Wizz Air объявила, что работает над эвакуацией своих сотрудников, их семей и самолетов с территории Украины

В авиакомпании отметили, что безопасность ее пассажиров и сотрудников являются «приоритетом номер один». Сообщается, что в аэропорту «Киев» остается несколько самолетов Wizz Air.

Ранее гражданская авиация прекратила полеты над территорией Украины .