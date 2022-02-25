Зеленский в своем видеообращении сказал, что видит тех, кто выходит на акции протеста в России

Президент Украины Владимир Зеленский утром 25 февраля выступил с новым видеообращением. Он сказал, что видит тех, кто выходит на акции протеста в России. «Это значит, что вы нас услышали, это значит, что вы нам начинаете верить», сказал президент Украины. Также он отметил, что в ночь на 25 февраля российские вооруженные силы начали бомбить жилых кварталы Киева. Это украинскому лидеру напоминает 1941 год. «Они говорят, что гражданские объекты для них не мишень. Это ложь. На самом деле, они не различают, по каким районам приходятся боевые удары. <...> Это давление не только на власть, но и на всех Украинцев. <...> Россия продолжает боевые действия из расчёта, что наши силы будут истощены. Но силы не истощены», — сказал Зеленский.