Bloomberg: российские предприниматели потеряли $39 млрд в первый день военной операции на Украине

Bloomberg пишет, что российские предприниматели потеряли $39 млрд в первый день военной операции на Украине. Больше всех потерял президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его состояние сократилось на $6,2 млрд, до $13 млрд. Президент «Норникеля» Владимир Потанин потерял $3 млрд (его состояние теперь $26,1 млрд). Состояние главы совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова сократилось на $4,2 млрд (до $23 млрд).

24 февраля Владимир Путин на встрече с бизнесменами попросил с пониманием отнестись к сложившейся на Украине ситуации. По его словам, «военная операция на Украине была вынужденной мерой, России не оставили шансов поступить иначе».