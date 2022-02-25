Bloomberg: российские предприниматели потеряли $39 млрд в первый день военной операции на Украине

24 февраля Владимир Путин на встрече с бизнесменами попросил с пониманием отнестись к сложившейся на Украине ситуации. По его словам, «военная операция на Украине была вынужденной мерой, России не оставили шансов поступить иначе».
2022-02-25T08:36:36+03:00
2022-02-25T08:36:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 25 февраля 2022
Bloomberg пишет, что российские предприниматели потеряли $39 млрд в первый день военной операции на Украине. Больше всех потерял президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его состояние сократилось на $6,2 млрд, до $13 млрд. Президент «Норникеля» Владимир Потанин потерял $3 млрд (его состояние теперь $26,1 млрд). Состояние главы совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова сократилось на $4,2 млрд (до $23 млрд).
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