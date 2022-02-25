В Новосибирске студента НГУ забрали в отдел полиции после того, как он вывесил флаг Украины в окне общежития

Об этом сообщает ОВД-Инфо*
По его словам, перед этим к нему подходил заведующий общежитием, сказал, что это нарушает внутренние правила.
* — власти РФ считают иноагентом.
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Об этом сообщает ОВД-Инфо*
По его словам, перед этим к нему подходил заведующий общежитием, сказал, что это нарушает внутренние правила.
* — власти РФ считают иноагентом.
Памяти первых и последних. Почему в России больше никогда не будет «новых русских» «Новые русские» спасали то, что еще можно было спасти из советских активов, и создавали новые предприятия, часто — новые отрасли. Мобильная связь и химчистки, рестораны и кофейни, спортзалы и дачные домики — все это их рук дело…