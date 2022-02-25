Евросоюз утвердил второй пакет санкций против России из-за проведения военной операции на Украине

Евросоюз в ночь на 25 февраля за час утвердил второй пакет санкций против России из-за проведения военной операции на Украине. Третий пакет — в разработке, сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт саммита в Брюсселе.

Ограничения коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования и визовой политики. Обсуждается дальнейшее включение Путина в чёрный список.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что второй пакет антироссийских санкций будет еще жестче. По ее словам, ограничения затронут 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе.

Второй пакет санкций будет формально одобрен Советом ЕС в пятницу, после чего его опубликуют в Официальном журнале ЕС.