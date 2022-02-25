В ООН поражены жестоким убийством 8 медиков из Афганистана, вакцинировавших детей от полиомиелита

Сообщается, что убийство произошло 24 февраля в четырёх различных районах страны. В связи с этим вакцинация детей от полиомиелита приостановлена в провинциях Кундуз и Тахар. Альянс требует немедленного расследования и считает, что это нарушение международных гуманитарных прав и покушение на жизни детей.

Генеральной секретарь ООН по Афганистану Рамиз Алакбаров ранее рассказал подробности убийства: «Один член бригады по проведению вакцинации был убит в районе Талукан в провинции Тахар, четыре члена бригады, проводившей обход домов, были убиты в ходе двух отдельных инцидентов в городе Кундуз, два вакцинатора и социальный работник были убиты в районе Имам-Сахиб провинции Кундуз», — написал он в твиттере.

Нападение на медиков в Афганистане произошло не в первые. В 2021 году были убиты работников сфера здравоохранения, также делавших прививки от полиомиелита.