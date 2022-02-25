Совбез ООН рассматривает возможность принятия резолюции, осуждающей российские действия на Украине. Заседание должно пройти в 23:00 по московскому времени.
2022-02-25T06:40:50+03:00
2022-02-25T06:40:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:40, 25 февраля 2022
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