УНИАН опубликовало фото пожара в многоквартирном доме в Киеве
Предположительно, туда упал сбитый летательный аппарат. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям информацию подтвердили.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
УНИАН опубликовало фото пожара в многоквартирном доме в Киеве
Предположительно, туда упал сбитый летательный аппарат. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям информацию подтвердили.
Памяти первых и последних. Почему в России больше никогда не будет «новых русских» «Новые русские» спасали то, что еще можно было спасти из советских активов, и создавали новые предприятия, часто — новые отрасли. Мобильная связь и химчистки, рестораны и кофейни, спортзалы и дачные домики — все это их рук дело…