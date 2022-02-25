Экстренный саммит НАТО по Украине пройдет в пятницу в 17:00 по московскому времени. Встреча состоится в формате видеоконференции, сообщили в Белом доме.
2022-02-25T06:08:38+03:00
2022-02-25T06:08:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:08, 25 февраля 2022
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