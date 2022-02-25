Дарига Назарбаева, дочь экс-президента Казахстана, сообщила о сложении полномочий депутата нижней палаты парламента, — портал Zakon.kz.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. Ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества. Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны», — заявила она.