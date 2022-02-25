Z Архив новостей новости
5 2 6 4011
05:58, 25 февраля 2022

Советник главы МВД Украины Геращенко написал, что взрывы над Киевом – это крушение сбитого «летательного аппарата»

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook написал, что взрывы над Киевом – это крушение сбитого «вражеского летательного аппарата»


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?..

5 214 6 30045 18.02
Блоги

CAS: Решение по делу Камилы Валиевой Спортивный арбитражный суд упомянул в мотивировочной части, что триметазидин мог попасть в организм фигуристки из-за лекарства дедушки. Читать полный текст решения (на английском языке)...

5 135 6 64340 18.02
Блоги

+ В Москве два пассажира метро избили полицейских в ответ на требование предъявить документы 00:48 В Москве два пассажира метро избили полицейских в ответ на требование предъявить документы По данным СК, один из мужчин «ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками»…

5 169 6 93437 18.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Мы на светлой стороне истории Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека?

5 317 6 44745 19.02
Блоги

+ Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Накануне президент Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Это вызвало крайне негативную реакцию ведущих западных стран…

5 52 6 7635 22.02
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Очень ответственный день Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов…

5 61 6 9407 22.02
Блоги

+ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 01:19 Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР «Обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территории ЛНР и ДНР функций по поддержанию мира»...

5 155 6 24849 21.02
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Решать вопросы своей безопасности нельзя за счёт безопасности других Демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь. Путь, который позволит предотвратить войну в Европе. Единственная возможность остановить бойню и гуманитарную катастрофу…

5 111 6 18591 24.02
Блоги

Посол России в США: В отношении России санкции не решат ничего Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен…

5 69 6 12415 23.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отношение к Минским договорённостям украинской политической верхушки Когда они будут кричать, что только и жили этим документом и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления…

5 28 6 5384 22.02
Блоги

Константин Эггерт журналист

Памяти первых и последних. Почему в России больше никогда не будет «новых русских» «Новые русские» спасали то, что еще можно было спасти из советских активов, и создавали новые предприятия, часто — новые отрасли. Мобильная связь и химчистки, рестораны и кофейни, спортзалы и дачные домики — все это их рук дело…

5 126 6 83650 18.02
Блоги

Вячеслав Володин: Санкции против России всё равно будут. Они хотят остановить развитие нашей страны Они повторяют в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов…

5 68 6 14653 19.02
Блоги

МИД: О высказываниях в связи с признанием Россией независимости ЛДНР Генеральному секретарю ООН следовало все эти годы требовать от Киева выполнения Минских соглашений, прежде всего путем налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском…

5 37 6 8279 23.02
Блоги

Сергей Марков политолог

Власть будет возвращена людям мира Цель операции — демилитаризация братской страны…

5 106 6 24960 24.02
Интервью 2022

Александр Дынкин гость: Александр Дынкин президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН

Сегодня, на мой взгляд, Россия дает понять, что то геостратегическое отступление, которое началось опять же после окончания холодной войны, оно закончилось, что нужно говорить о новой архитектуре этой безопасности…

5 24 6 7232 18.02
#слушать 45:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не говорить об этом преступно Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой…

5 94 6 23822 24.02

Популярное за неделю

Новости

Матери со всей России массово сообщают в «Комитет солдатских матерей» об отправке срочников на границу с Украиной Курочкин: «К нежелающим становиться контрактниками применяли физическую силу»...

5 38 6 152685
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы узнали о диверсантах, сумевших пробраться на химические объекты в ДНР, которые говорили на польском языке. Видимо, они как раз спрашивали, как дойти до Гляйвица…

5 42 6 115518 19.02
#слушать 49:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3623994
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3914 20.02
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Ну что, началось? Мои поздравления «Вот царь придёт — царь рассудит.» История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж её помнит…

5 88 6 455236 21.02
Блоги

Дмитрий Муратов главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира

+ Против войны Против войны Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд…

5 152 6 141427 24.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9449748
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5177430

Сегодня в эфире