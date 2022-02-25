Премьер-министры России и Белоруссии провели встречу в Казахстане. Роман Головченко предложил Михаилу Мишустину синхронизировать подходы двух стран к «санкционным мероприятиям».

Головченко в ходе встречи с Мишустиным заверил, что Союзное государство на западе надежно охраняется белорусскими военными. По словам премьер-министра Белоруссии, «ни одна пуля не попадет в спину русского солдата с западного направления Союзного государства».

Мишустин, в свою очередь, заявил, что Запад пытается помешать интеграции России с соседями в рамках ЕАЭС. «Россия и Белоруссия заинтересованы в том, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве», — сказал российский премьер-министр.