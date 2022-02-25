Байден: «Следующие несколько дней, недель и месяцев будут тяжелыми для народа Украины. Путин обрушил на них большую боль. Но украинский народ познал 30 лет независимости – и показал, что не потерпит никого, кто попытается захватить его страну».
2022-02-25T04:32:17+03:00
2022-02-25T04:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:32, 25 февраля 2022
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