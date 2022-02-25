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03:40, 25 февраля 2022

Зеленский подписал указ об образовании Ставки Верховного главнокомандующего

Зеленский подписал указ об образовании Ставки Верховного главнокомандующего. Председателем Ставки Верховного главнокомандующего стал Владимир Зеленский, координатором – секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Также членами Ставки стали глава СБУ Иван Баканов, начальник ГУР МО Кирилл Буданов, командующий ССО Григорий Галаган, глава сил ТрО Юрий Голушкин, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Нацполиции Игорь Клименко, председатель ГСЧС Сергей Крук, глава МИД Димтрий Кулеба, и.о. коомандующего Нацгвардией Юрий Лебедь, глава ВРУ Александр Литвиненко, глава МВД Денис Монастырский, министр обороны Алексей Резников, начальник Управления Госохраны Сергей Рудь, спикер ВР Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь.


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