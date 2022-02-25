Магазин электроники DNSначал пересмотр цен на товары, стоимость некоторых позиций выросла на десятки тысяч рублей. Например, цена на iPhone 13 Mini на 128 Гб в интернет-магазине сейчас составляет 90 999 рублей, тогда как рекомендованная цена на него – в пределах 70 тысяч.