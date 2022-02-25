Жительница Киева рассказала, что городское метро переполнено желающими укрыться там людьми. По словам киевлянки, в столице Украины почти нет доступных бомбоубежищ – часть заброшена, а некоторые находятся в жилых домах под кодовыми замками, передает Znak.com.
2022-02-25T02:34:52+03:00
2022-02-25T02:34:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2985369-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:34, 25 февраля 2022
Загрузка комментариев...