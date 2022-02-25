Зеленский заявил, что страны-участницы НАТО боятся давать Украине какие-либо гарантии. «Мы остались в одиночестве. Никто за нас не хочет воевать. В НАТО нас брать не хотят, гарантии безопасности дать боятся», – сказал президент Украины.

Он отметил, что в Москве готовы вести переговоры с Киевом о нейтральном статусе Украины.

«Мы не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Но какие у нас будут гарантии сохранности? Но какие страны их дадут? Разговаривать об окончании этого вторжения нужно. Разговаривать об остановке огня нужно», — заключил Зеленский.