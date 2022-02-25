США не хотят, чтобы антироссийские санкции были восприняты, как действия против мирного населения России. В Белом доме подчеркнули, что не стремятся спровоцировать перебои в поставках российских энергоносителей на мировой рынок. В Вашингтоне рассчитывают, что в ближайшие месяцы санкции против РФ спровоцируют ослабление рубля, снижение инвестиций и покупательской способности.