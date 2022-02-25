США не хотят, чтобы антироссийские санкции были восприняты, как действия против мирного населения России. В Белом доме подчеркнули, что не стремятся спровоцировать перебои в поставках российских энергоносителей на мировой рынок. В Вашингтоне рассчитывают, что в ближайшие месяцы санкции против РФ спровоцируют ослабление рубля, снижение инвестиций и покупательской способности.
2022-02-25T01:50:06+03:00
2022-02-25T01:51:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:50, 25 февраля 2022
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