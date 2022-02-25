В Telegram-канале Верховной Рады призывают украинцев заняться светомаскировкой жилых домов. Гражданам советуют выключать в комнатах и на улице свет, а также плотно зашторивать окна. «Так жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток!» — поясняется в сообщении.