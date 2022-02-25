Банк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств, заявил регулятор. В Центробанке добавили, что все средства клиентов попавших под санкции банков в валюте сохранены и могут быть выданы в этой валюте.
2022-02-25T01:16:56+03:00
2022-02-25T01:16:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:16, 25 февраля 2022
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