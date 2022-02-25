Мировые достопримечательности подсвечивают цветами украинского флага в знак поддержки

Среди них Колизей в Риме, Бранденбургские ворота в Берлине, Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, вокзал Флиндерс-стрит в Мельбурне, Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле, Триумфальная арка в Брюсселе, парижский Отель-де-Виль.

Источник фото: британское агентство PA