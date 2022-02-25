В «Альфа-Банке» заявили, что банк продолжает работу в штатном режиме, ограничение на выпуск новых евробондов не влияет на деятельность кредитной организации. В банке заверили, что платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений. При этом «Альфа-Банк» временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций.
2022-02-25T00:53:54+03:00
2022-02-25T00:53:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:53, 25 февраля 2022
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