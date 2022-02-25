В Воронеже задержан мужчина, который вывесил на балконе флаг Украины. Друг задержанного Никиты Головизина рассказал, что полицейские выломали дверь в квартиру, провели обыск, а также изъяли технику, листовки и флаги, передает «ОВД-Инфо*».
2022-02-25T00:06:31+03:00
2022-02-25T00:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:06, 25 февраля 2022
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