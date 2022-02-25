МИД Британии: «Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика РФ не будет разрушена»

В МИД Британии заявили, что «Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика РФ не будет разрушена, а суверенитет Украины и ее территориальная целостность восстановлены». Британия работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT, заявили в ведомстве.
2022-02-25T00:03:05+03:00
2022-02-25T00:03:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:03, 25 февраля 2022
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