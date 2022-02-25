Петицию с требованием остановить войну с Украиной на сайте Change.org за день подписали свыше 300 тысяч человек.

Петициюс требованием остановить войну с Украиной на сайте Change.org за день подписали свыше 300 тысяч человек.

Свое обращение против российской агрессии оставляют в интернете многие деятели культуры, спортсмены и другие известные люди. «Боль, гнев и стыд – вот три слова, которые отражают отношение к происходящему», — говорится в заявлении сообщества Независимых российских медиа «Синдикат Сто», в который входит, в том числе, «Новая газета», радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь»*. В тексте отмечается, что эта авантюра принесет горе в семьи тысяч людей и на Украине, и в России.

* — признан в России иноагентом