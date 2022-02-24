Кремль: Путин дал Макрону исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств операции на Украины

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении военной операции, заявили в Кремле. В Кремле добавили, что Путин и Макрон договорились о продолжении диалога. Ранее французский лидер осудил решение России начать военную операцию в Донбассе и призвал немедленно ее прекратить.