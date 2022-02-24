Meta не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать российские СМИ, ранее подвергшиеся цензуре, заявили в службе. Среди них «Звезда», РИА Новости, «Лента.Ру» и «Газета.Ру». Материалы российских СМИ были маркированы как недостоверные, наложены технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории.