Минфин США сделал исключение из ранее введенных санкций, связанных с бесполетной зоной над территорией России. Ограничения не распространяются в случае пролетов над РФ и аварийные посадки самолетов, зарегистрированных в США или «принадлежащих и контролируемых гражданами США», заявили в министерстве.
2022-02-24T23:46:13+03:00
2022-02-24T23:46:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:46, 24 февраля 2022
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