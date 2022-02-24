Минфин США сделал исключение из ранее введенных санкций, связанных с бесполетной зоной над территорией России. Ограничения не распространяются в случае пролетов над РФ и аварийные посадки самолетов, зарегистрированных в США или «принадлежащих и контролируемых гражданами США», заявили в министерстве.