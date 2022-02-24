В Москве поступили сообщения о минировании Казанского и Ленинградского вокзалов. Проводятся проверки, на месте работают кинологи с собаками. Эвакуация не проводилась, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Проверки после сообщения об угрозе взрыва проводятся и на Савеловском вокзале.
2022-02-24T23:27:25+03:00
2022-02-24T23:29:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:27, 24 февраля 2022
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