В Москве поступили сообщения о минировании Казанского и Ленинградского вокзалов. Проводятся проверки, на месте работают кинологи с собаками. Эвакуация не проводилась, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Проверки после сообщения об угрозе взрыва проводятся и на Савеловском вокзале.