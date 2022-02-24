Украина утратила контроль над черноморским островом Змеиный в Одесской области

Государственная пограничная служба Украины официально подтвердила, что военно-морской флот РФ захватил остров Змеиный в Одесской области. Инфраструктура острова, как сообщает украинское издание «Униан», уничтожена. С пограничниками и бойцами ВСУ утрачена связь.