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23:20, 24 февраля 2022

Минобороны Украины: Россия готовит новую волну атак по Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия готовит новую волну атак по Украине, включая авиаудары. Он также отметил, что украинская сторона активно использует образцы современного оружия, которое она получила от западных стран.


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