Известные российские писатели, журналисты и режиссеры призвали остановить войну с Украиной

В тексте их обращения российская агрессия названа позором. Под обращением подписались Михаил Зыгарь, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Владимир Сорокин, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, Леонид Парфенов, Чулпан Хаматова и др. Ранее против войны России с Украиной высказались Земфира, Иван Ургант, Валерий Меладзе. Директор московского государственного театрально-культурного Центра имени Всеволода Мейерхольда Елена Ковальская решила покинуть свой пост в знак протеста против военной агрессии России. Актер московского театра имени Маяковского Макар Запорожский, а также источник Znak.com на телеканале «Матч ТВ» заявили о попытках руководства запретить сотрудникам высказываться в соцсетях против войны.