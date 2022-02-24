В ряде городов России прошли акции против войны на Украине

В Москве люди вышли на Пушкинскую площадь. По оценкам проекта ОВД-Инфо*, который признан властями иноагентом, были задержаны почти тысяча человек. А всего по стране более 1600. В их числе одной из первых оказалась правозащитница Марина Литвинович, которая утром анонсировала протестные мероприятия. Ее задержали днем на выходе из дома. Вечером о задержании сообщил «Эху» правозащитник Лев Пономарев*, признанный иностранным агентом. По его словам, его задержали за призывы к участию в несогласованных акциях.

При задержании на антивоенной акции был избит философ и социолог Григорий Юдин. Как рассказала политик Юлия Галямина, в ОВД Южное Медведково Юдина доставили уже без сознания. Позднее его госпитализировали в НИИ скорой помощи Склифосовского. Галямина уточняет, что у Юдина подозрение на сотрясение мозга.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом.