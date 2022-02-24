В отношении 22-летней девушки, которая кинула в полицейских бутылку с зажигательной смесью, завели уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении правоохранителей. Активистку задержали вечером 24 февраля на Пушкинской площади в Москве на несанкционированной акции протеста против войны на Украине. В ближайшее время ее доставят в полицию для проведения следственных действий, говорится в сообщении ГСУ Москвы.