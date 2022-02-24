В отношении 22-летней девушки, которая кинула в полицейских бутылку с зажигательной смесью, завели уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении правоохранителей. Активистку задержали вечером 24 февраля на Пушкинской площади в Москве на несанкционированной акции протеста против войны на Украине. В ближайшее время ее доставят в полицию для проведения следственных действий, говорится в сообщении ГСУ Москвы.
2022-02-24T22:59:39+03:00
2022-02-24T22:59:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:59, 24 февраля 2022
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